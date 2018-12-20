Альянс Forex Club
и Aльфа-Форекс —
выгодное решение для вас

Заручитесь преимуществами двух сильных игроков
для собственной максимальной выгоды

Forex Club и Aльфа-Форекс: универсальное решение для максимальной выгоды

Успешность работы на рынке Форекс, как и успешность любого бизнеса, зависит от опыта и профильных знаний, а также надежности и стабильности выбранных инструментов. Именно для того, чтобы предоставить нашим клиентам максимум возможностей для успешной работы на валютном рынке, мы объединили преимущества двух компетентных и проверенных временем компаний и создали уникальный продукт.
Альянс Forex Club и Альфа-Форекс — это многолетние опыт и экспертиза на финансовых рынках, индивидуальная поддержка и профессиональное обучение от Forex Club с одной стороны, а также соответствующая государственным требованиям* платформа форекс-дилера Альфа-Форекс с другой.
*Альфа-форекс – компания, учрежденная Альфа-Банком и являющаяся полноправным участником рынка ценных бумаг с лицензией Банка России в соответствии с Законом РФ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Экспертные знания Forex Club и надежность Альфа-Банк —
сильное преимущество на рынке валют.

Регистрируйтесь и выигрывайте дважды.
Начать сейчас!

Преимущества регистрации на Альфа-Форекс вместе с Forex Club

Торговая система от Forex Club

Разработанная опытными специалистами торговая стратегия с несколькими сигналами в день.

Инвестиционные идеи

Еженедельный подробный анализ, помогающий принимать правильные торговые решения.

Ежегодные исследования рынка

Обширное исследование на актуальные для рынка темы для лучшего понимания и готовности к изменениям в экономике.

Академия Forex Club

Базовый курс обучения по торговле на финансовых рынках — идеальный вариант для начинающих трейдеров.

Преимущества Альфа-Форекс

Надёжность
Лицензия Банка России № 045-14070-020000 от 20.12.2018
100% дочка крупнейшего частного банка страны
Самый крупный форекс-дилер в РФ по количеству активных трейдеров
Высокое качество исполнения сделок
Удобство
Круглосуточная торговля по рублёвым парам со спредом от 2.5 копеек
Перенос позиций на следующий день без их переоткрытия
Новейшая версия MetaTrader 5 с возможностью встречных сделок
Счета в трёх валютах (USD, RUB и EUR)
Сервис
Ввод и вывод средств с помощью любого банка РФ
Онлайн-регистрация для клиентов Альфа-банка
Центральный офис в Москве (личные консультации с 07:00 до 23:00)

Начните прямо сейчас

Счёт в Альфа-Форекс
Откройте и пополните торговый счёт.
Компетентная поддержка
Получите доступ к торговым идеям и сигналам, а также к обучению Forex Club.
Высокие результаты
Используйте максимум возможностей союза Forex Club и Альфа-Форекс.
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